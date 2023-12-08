Beşiktaş'tan Orta Saha Harekatı! Davy Klassen
Beşiktaş'ta seçim heyecanının sona ermesinin ardından gözler futbol takımına çevrilmiş durumda. Taraftar, özellikle devre arasında yapılacak takviyelere kilitlendi.
Beşiktaş, orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken eski yönetimin gündemine gelen yıldız oyuncu, yeniden öncelikli hedef konumunda. Siyah-Beyazlılar'da yeni yönetimin yıldız isim için devreye girmesi bekleniyor.
Son Kararı Yeni Yönetim Verecek
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Davy Klaassen için Beşiktaş’ın bir süredir girişimlerde bulunacağı konuşuluyordu. Eski başkan Ahmet Nur Çebi, bu konuda kulübe yapılan teklifin ardından son kararı ancak yeni yönetimin verebileceğini Çizme ekibine iletmişti.
Sezon Performansı
Bu sezon Inter formasıyla 10 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol attı.
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