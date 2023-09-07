Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşmaları: 80 milyon euro

Avrupa kadrosunu belirledikten sonra transferde ayağını gazdan çeken Beşiktaş, sponsorluk anlaşmalarına yöneldi. İşte Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmaları ile ilgili detaylar ve maliyetleri...

Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşmaları: 80 milyon euro
Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşmaları: 80 milyon euro
Editör: Nihat Çarboğa
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Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Bitirme noktasındayız" sözleriyle müjdelediği sponsorlukların stat isim ve fan token alanlarında olduğu öğrenildi. Uzun süredir devam eden pazarlıklar nedeniyle camiadan zaman zaman eleştiriler alan yönetim, en karlı anlaşmalara imza atmak için çabalıyor.

Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşmaları: 80 milyon euro - Resim : 1

YABANCI DEĞİL YERLİ FİRMA

Stat isim hakkında yabancı firmalarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrasında Beko ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

5 yıllık imzalanacak sözleşmede senelik 8 olmak üzere toplamda 40 milyon Euro gelir elde edilecek. Birçok kulübün yıllar önce piyasaya girdiği 'fan token piyasasında da Beşiktaş 40 milyon Euro'luk bir anlaşma yapacak. Bu sayede toplam gelir 80 milyon Euro'ya (2.3 milyar TL'ye) çıkarılacak. Bu para kulüp ekonomisini önemli ölçüde düzeltecek.

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TOPLAM BORCUN 3'TE 1'İNİ KAPATIYOR

Her fırsatta kulübün mali durumunu düzeltmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Ahmet Nur Çebi bu iki anlaşmaya büyük önem veriyor.

Mart ayında yapılan divan kurulu toplantısında toplam borcu 6.2 milyar TL olarak açıklanan Beşiktaş, sponsorlardan gelecek 2.3 milyar TL'lik gelirle bu borcun 3'te 1'ini kapatabilecek düzeye ulaşacak.

# ahmet nur çebi # beşiktaş
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