Beşiktaş'tan stopere Djimsiti hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdeüren Beşiktaş savunma hattınıda güçlendirmek istiyor.Stoper hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Atalanta'nın tecrübeli stoperi Berat Djimsiti için harekete geçti.

Beşiktaş'tan stopere Djimsiti hamlesi!
Beşiktaş'tan stopere Djimsiti hamlesi!
Editör: Nihat Çarboğa
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Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Atalanta'nın 30 yaşındaki Arnavut stoperi Berat Djimsiti'yi kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN STOPERE DJİMSİTİ HAMLESİ!

Beşiktaş teknik heyetinin oyuncu ile bir ön görüşme yaptığı, 1.90 boyundaki savunmacının siyah-beyazlılara sıcak baktığı iddia ediliyor.

Beşiktaş'tan stopere Djimsiti hamlesi! - Resim : 1

Atalanta ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu ilk etapta kiralamak isteyen Beşiktaş'ın İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtiliyor. 

ATALANTA KARİYERİ

Atalanta'da 6. sezonunu geçiren Berat Djimsiti, bugüne dek 188 kez sırtına geçirdiği mavi-siyahlı forma altında 33 sarı kart gördü, 7 gol ve 7 asist üretti.

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# beşiktaş # Atalanta
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