Beşiktaş'tan üyelik duyurusu

29 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Beşiktaş, tüzük gereği 4-30 Aralık tarihleri arasında yeni üyelik başvurularını kabul etmeyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş'tan üyelik duyurusu
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Beşiktaş Kulübü, 29 Aralık 2024’te gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul nedeniyle yeni üyelik başvurularını geçici olarak durdurdu. Bu kararın, kulüp tüzüğünde belirtilen hüküm doğrultusunda alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüzüğümüzün 10. maddesinin 8. fıkrasında bulunan “Olağan Genel Kurul Toplantılarının 30 (otuz) gün öncesinden, Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının ise toplantı ilan tarihinden başlayarak, Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştiği tarihi takip eden ilk iş gününe kadar üyelik başvurusu kabul edilmez. Yılın geri kalan günlerinde üyelik başvurusu kabul edilir” hükmü gereği üyelik başvuruları 04 Aralık 2024 tarihinden itibaren 30 Aralık 2024 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur. Beşiktaşlıların bilgisine sunarız"

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