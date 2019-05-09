Çaykur Rizesporlu futbolcu Boldrin, "Galatasaray maçını kazanabilirsek, ligi beşinci bitireceğimize inanıyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando Boldrin, "Galatasaray maçını kazanabilirsek, ligi beşinci bitireceğimize inanıyorum. Eğer yapabilirsek muhteşem bir başarı olacaktır." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Boldrin, ligin ilk yarısında kötü bir performans sergilediklerini, ikinci yarıdaki başarının sırrının ise çalışmaktan geçtiğini ve en büyük payın teknik direktör Okan Buruk'a ait olduğunu söyledi.

Ligde çok zor yerlerden gelip, bugün beşincilik hedefini kovaladıklarını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Beşincilik için en kritik maç Galatasaray karşılaşması. Galatasaray maçını kazanabilirsek, ligi beşinci bitireceğimize inanıyorum. Eğer yapabilirsek muhteşem bir başarı olacaktır. Ligde ilk yarıyı 12 puanla son sırada tamamlayan bir ekip, ikinci yarıdaki performansıyla sezonu 5. bitiriyor. Bu hem futbolcular hem de kulüp için unutulmaz bir ikinci yarı olur. Galatasaray maçını geçersek, bunu başarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Psikolojik olarak iyi durumda olduklarını kaydeden Boldrin, şöyle devam etti:

"Takımımızın öz güveni çok yüksek. Türkiye'de hangi ekiple oynarsak oynayalım, üstünlük sağlayıp kazanabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray maçı da bunlardan biri. Galatasaray büyük bir takım ama biz bundan önce oynadığımız Medipol Başakşehir maçında son dakikada penaltı golüyle berabere kaldık. Beşiktaş maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) arızası nedeniyle, bence ofsayt olan iki golle yenildik. Biz gücümüzü ispat ettik. Rakibimize saygı duyuyoruz ama başabaş bir mücadele olacağına inanıyorum."



"Kalırsam çok mutlu olacağım"

Boldrin, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan kiralık olarak geldiğini ve kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu aktararak, "Sene sonunda görüşeceğiz. Eğer Çaykur Rizespor'a gelirsem, ödeme yapılması gerekiyor. Kalırsam çok mutlu olacağım. Ben burada çok güzel zamanlar geçirdim. Ailem buraya alıştı. Eğer bir ortak nokta bulunursa, devam etmekten ve buranın futbolcusu olmaktan çok mutluluk duyacağım. Umarım her iki tarafın istediği şekilde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Kulüpler arasında görüşmelerin olduğunu ancak konunun henüz netleşmediğini aktaran Boldrin, "30 yaşındayım. Kariyerimde son bölüme geliyorum. Hem mutlu hem de başarılı olmak istediğim bir yerde devam etme arzum var. Bunun Çaykur Rizespor olmasını istiyorum. Olur da devam edemezsem, bu kulüp kalbimde ayrı bir yerde olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

