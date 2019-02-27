Serbest dalış dünya rekortmeni millî sporcu Şahika Ercümen "Beyaz kıta"da bayrağımızı dalgalandırdı. Millî sporcu, Antartika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kurulması anısına Türk bilim insanlarıyla birlikte özel bir dalış yaptı.

Millî sporcumuz Şahika Ercümen "Beyaz kıta" da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel ve anlamlı bir dalış yaptı.3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Kampı kuruldu. Türk bilim insanlarıyla kıtada bulunan Ercümen de, ülkemizin kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulum çalışmalarına destek verdi.Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, Horseshoe Adası açıklarında özel bir dalış yaptı.Ercümen, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbise kullanmayı tercih etti. Dalışı sırasında hava sıcaklığı eski 15, su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.Dalışını buz dağlarının arasında yaptı. Nefes kesen soğuğa rağmen suda 1 saat kaldı. Türk bayrağımızı beyaz kıta da dalgalandırdı.Millî sporcu 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında ilk dalışını King George Adası'nda yapmıştı.Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olma unvanını elinde bulunduruyor. Horseshoe Adası'na ulaşmadan önce sefer rotasındaki Galindez Adası'nda dalış antrenmanı yapmıştı.