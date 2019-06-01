Antalya'da iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı. Apartmanda oturan Sermin Meta, gazetecilere, R.Ü'nün kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek, "Bir anda 'neden gülüyorsun' diye tartışma çıktı ve R.Ü, komşularımıza ateş etti. Beni de 'senin de suyun ısındı' diye tehdit etti." ifadelerini kullandı

Antalya'da iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.



Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir apartman girişinde, daha önce aralarında tartışan R.Ü. ile komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti yeniden tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü, ruhsatsız tabancayla Yıldırım çiftine ateş açtı.



Yaralanan çift, ambulansla hastaneye kaldırdı, R.Ü. polis tarafından gözaltına alındı.



Apartmanda oturan Sermin Meta, gazetecilere, R.Ü'nün kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek, "Bir anda 'neden gülüyorsun' diye tartışma çıktı ve R.Ü, komşularımıza ateş etti. Beni de 'senin de suyun ısındı' diye tehdit etti." ifadelerini kullandı.

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