Bir devir kapandı, efsane geri döndü: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi yeniden başlıyor

UEFA Konferans Ligi’nde yaşanan hüsran sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu bir kez daha Sergen Yalçın’a emanet etti. Siyah-beyazlı camiada yeniden başlayan bu dönem büyük heyecan yarattı.

Bir devir kapandı, efsane geri döndü: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi yeniden başlıyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne karşısında aldığı yenilgiyle Avrupa kupalarına erken veda etmesinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi. Norveçli çalıştırıcının ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

SERGEN YALÇIN’LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yönetim vakit kaybetmeden harekete geçerek Beşiktaş taraftarının yakından tanıdığı ve desteklediği isim olan Sergen Yalçın’la temasa geçti. Başkan Serdal Adalı’nın bizzat yürüttüğü görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. TRT Spor’un aktardığına göre, kulüp ile Sergen Yalçın tüm şartlarda mutabakata vardı ve siyah-beyazlılarda ikinci Yalçın dönemi resmen başladı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan ve 2020-21 sezonunda kulübe Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandıran Sergen Yalçın, bugün yapılacak idmanda takımın başında sahaya çıkacak. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, yönetim, Avrupa’daki erken eleniş sonrası Sergen Yalçın’ı “yeniden yapılanma” sürecinin en doğru ismi olarak görüyor.

beşiktaş sergen yalçın
