Bir devir kapandı: Lionel Messi Arjantin formasına veda etti

Messi şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar ruhumu acıttı ve hâlâ acıtıyor ancak zamanının geldiğini anlıyorum. Kendimi tamamen verdim, artık verebileceğim daha fazla bir şey kalmadı. Ayrıca arkadan gelen ve bu formayı hak eden çok yetenekli gençler var."