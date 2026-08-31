Bir devir kapandı: Lionel Messi Arjantin formasına veda etti
Arjantin futbolunun simge isimlerinden Lionel Messi, milli takım kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.
Arjantin futbolunun simge isimlerinden Lionel Messi, milli takım kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.
Uzun süredir kaptanlığını yaptığı Arjantin'e duygusal sözlerle veda eden yıldız futbolcu, artık verebileceği daha fazla bir şey kalmadığını ifade etti. Messi, bundan sonraki dönemde milli takımı saha dışından destekleyeceğini belirtti. Bu kararla birlikte Arjantin futbolunda 21 yıl süren tarihi bir dönem kapanmış oldu.
"BU KARAR RUHUMU ACITTI VE HÂLÂ ACITIYOR"
Instagram hesabından bir açıklama yayımlayan Messi, kararını finalin ardından uzun süre düşündüğünü ve 21 Temmuz'da kaleme aldığını belirtti. Babasıyla ilgili yaşananların ardından kararından daha da emin olduğunu ifade eden Arjantinli yıldız, ayrılığın kendisini derinden etkilediğini ancak doğru zamanın geldiğine inandığını söyledi.
Messi şu ifadeleri kullandı:
"Bu karar ruhumu acıttı ve hâlâ acıtıyor ancak zamanının geldiğini anlıyorum. Kendimi tamamen verdim, artık verebileceğim daha fazla bir şey kalmadı. Ayrıca arkadan gelen ve bu formayı hak eden çok yetenekli gençler var."
Arjantin taraftarlarına yaklaşık 20 yıllık destekleri için teşekkür eden Messi, bundan sonra milli takımın bir taraftarı olacağını dile getirdi.
Tecrübeli futbolcu; ailesine, teknik direktörlerine, takım arkadaşlarına ve birlikte görev yaptığı yöneticilere de teşekkür ederek kariyeri boyunca unutulmaz anılar biriktirdiğini kaydetti.
207 MAÇTA 125 GOL
Lionel Messi, Arjantin A Milli Takımı'ndaki ilk karşılaşmasına 17 Ağustos 2005'te, 18 yaşındayken José Pekerman yönetiminde çıktı. Milli formayla 207 karşılaşmada görev yapan hücum oyuncusu, 125 gol kaydetti.