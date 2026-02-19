Bir dönemin efsane hocasıydı: A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Alman çalıştırıcı Sepp Piontek, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

1990-1993 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve bir dönem Bursaspor'da da görev yapan 85 yaşındaki Alman teknik adam Sepp Piontek vefat etti. Piontek'in ölüm haberi, kısa süren bir hastalığın ardından ailesi tarafından Danimarka medyasına yapılan açıklamayla duyuruldu.

DANİMARKA MİLLİ TAKIMI İLE GELEN TARİHİ BAŞARI

Futbol dünyasında özellikle Danimarka Milli Takımı'nda elde ettiği başarılarla bilinen Piontek, 1979 ile 1990 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü üstlendi. Bu süreçte 111 maçta görev yapan deneyimli çalıştırıcı, 1.60 puan ortalaması yakaladı.

Kadrosunda Michael Laudrup, Jesper Olsen ve Frank Arnesen gibi yıldız futbolcuların bulunduğu Danimarka'ya; atak, dinamik ve eğlenceli bir futbol anlayışı kazandırdı. 1980'lerin ortalarında Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösteren takım, "Danimarka Dinamiti" olarak anıldı. Piontek, bu dönemin mimarı sıfatıyla futbol tarihine adını yazdırdı.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda Alman teknik direktörün, 1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başında olduğu hatırlatılarak "Ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SEPP PIONTEK KİMDİR?

Tam adı Josef Emanuel Hubertus Piontek olan Alman futbol adamı, 5 Mart 1940 tarihinde o dönem Almanya sınırlarında yer alan Breslau'da (günümüzdeki adıyla Polonya'nın Wrocław şehri) dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde SV Werder Bremen forması giyen Piontek, Bundesliga'da toplam 203 maça çıktı.

Teknik direktörlük kariyerinde Fortuna Düsseldorf ve St. Pauli takımlarını çalıştırdıktan sonra Danimarka'da büyük başarılara imza attı. 1990 yılında Türkiye'ye gelerek A Milli Takım'ın başına geçen Piontek, Ay-Yıldızlı ekipte görev yaptığı süre boyunca disiplinli yapısı ve sistematik yaklaşımıyla akıllarda yer edindi.

