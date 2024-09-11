Bir iddia dünya üçüncüsünü yarattı: Berat Yıldırım'ın şampiyonluk yolu

15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden Yıldırım, 55 kilogram büyük erkekler sağ ve sol kolda dünya üçüncüsü oldu. İlk kez atıcılık sporuyla ilgilendiği dönemde bilek güreşine başladığını söyleyen Yıldırım, kısa sürede ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı. Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini belirten genç sporcu, ailesi ve antrenörünün desteğiyle bu hedefi de gerçekleştirmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

İDDİA ÜZERİNE BAŞLADI

Berat Yıldırım, spora 12 yaşında bilardo oynayarak başladığını ve sonrasında atıcılık sporuna yöneldiğini belirterek, "Arkadaşımla bilek güreşini yapabilir miyim diye bir iddiaya girdim ve bu spora başladım. İlk senemde Türkiye üçüncüsü oldum. 2019'da Avrupa şampiyonu oldum ve en son Dünya Şampiyonası'ndan dört madalyayla döndüm. Antrenörüm Davut Altuntaş ve ailemin desteğiyle bu seviyeye geldim. Dünya şampiyonluğu hedefim için çalışmalarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi Yusuf Yıldırım ise Berat'ın 12 yaşından beri sporla ilgilendiğini ve birçok farklı branşta dereceler elde ettiğini belirtti. "Berat'ın başarılarıyla gurur duyuyoruz, sayısız Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu kazandı. İnşallah başarıları artarak devam eder" diye ekledi.