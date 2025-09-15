Bir zamanlar dünyanın en iyilerindendi: Yıldız futbolcu 31 yaşında emekli oldu

Fransız basınından RMC Sport’un haberine göre, Umtiti geçtiğimiz Cuma günü altyapısından yetiştiği Olympique Lyon’u ziyaret etti. Ancak bu ziyaretin bir transfer ihtimaliyle ilgisi yoktu. Habere göre Umtiti, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağı bir veda videosu çekti.

BİR ZAMANLAR DÜNYANIN EN İYİLERİNDENDİ

Samuel Umtiti, 2016 yazında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Lyon’dan Barcelona’ya transfer olmuştu. Katalan ekibinde kısa sürede savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Umtiti, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda zirveye çıktı. Ancak zaferin ardından diz sakatlıkları art arda geldi ve kariyerinin gidişatını değiştirdi.

SAKATLIKLAR KARİYERİNİ BİTİRDİ

Tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Umtiti, 2022/23 sezonunda kiralık olarak İtalya’nın Lecce takımında forma giydi. Ardından bedelsiz şekilde Lille’e geçti. Ancak Kasım 2023’te oynadığı son resmi maçın ardından uzun süredir sahalardan uzak kaldı ve geçen yazdan beri kulüpsüzdü.

Samuel Umtiti, profesyonel kariyerinde toplam 341 maçta görev aldı, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fransa Milli Takımı formasıyla ise 31 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca önemli başarılar elde eden Umtiti’nin kupa koleksiyonunda şunlar bulunuyor:

2018 Dünya Kupası şampiyonluğu (Fransa)

2 La Liga şampiyonluğu (Barcelona)

3 İspanya Kupası (Barcelona)

1 Fransa Kupası (Lyon)