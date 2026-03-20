Biri kolu kırdı, biri parmağı kopardı: Galatasaray'ın 'Yaralı Aslanları' bandajlı görüşmeleri ile sosyal medyayı salladı!
Saha içinde peş peşe gelen sakatlıklarla sarsılan Galatasaray'da, hastaneye kaldırılan Osimhen ve Lang'ın görüntülü görüşme sırasında aldıkları ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası, Çarşamba gecesi Anfield'da alınan 4-0'lık yenilgiyle sona erdi.
İlk maçta elde edilen 1-0'lık skor avantajını koruyamayan sarı-kırmızılı ekip Avrupa'ya veda ederken, karşılaşmanın önüne Victor Osimhen ve Noa Lang'ın korkutucu sakatlıkları geçti.
Hastaneye kaldırılan iki hücum oyuncusu, yaşadıkları büyük talihsizliği sosyal medya üzerinden esprili bir paylaşımla taraftarlarına duyurdu.
OSİMHEN'İN SAĞ ÖN KOLUNDA KIRIK
Karşılaşmanın ilk yarısında Ibrahima Konate ile çıkılan bir hava topu mücadelesi, Victor Osimhen için sakatlığın başlangıcı oldu. Liverpool savunmacısı, mücadelenin ardından yere düşen Nijeryalı golcünün kolunun üzerine sert bir şekilde düştü.
Sahada koluna bandaj takılan ve belirgin bir acı çeken 25 yaşındaki yıldız, buna rağmen sahadan çıkmayarak ilk 45 dakikayı tamamladı. Ancak devre arasında soyunma odasında yapılan kontroller durumun ciddiyetini ortaya koydu ve teknik heyet oyuncuyu ikinci yarıda riske etmedi.
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, hastanede gerçekleştirilen muayeneler sonucunda Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiği doğrulandı.
LANG AMELİYATA ALINDI
Osimhen'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Noa Lang ise Alisson'un koruduğu kalenin arkasında bulunan reklam panosuna başparmağını sıkıştırdı.
Bu olay sonucunda başparmağı kısmen kopan Lang, sahada Liverpool doktorlarının da katıldığı yoğun bir müdahale sürecinden geçti. Sedyeyle oyun alanından çıkarılan oyuncu derhal hastaneye sevk edildi.
Galatasaray yönetimi, Lang'ın sağ başparmağında ciddi bir kesik bulunduğunu ve kulübün sağlık ekibinin huzurunda Liverpool'da ameliyat olacağını bildirdi.
Saha içinde yaşanan çifte sakatlık şoku, sarı-kırmızılı ekibin turnuvaya vedasını daha da zorlaştırdı. İlk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi Anfield'da telafi eden Liverpool, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah'ın golleriyle büyük ölçüde tek taraflı geçen maçı 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın ardından değerlendirme yapan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Osimhen'in oyundan çıkmasının maç üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kabul ederek, bu eksikliğin kendi takımı için işleri oldukça kolaylaştırdığını itiraf etti.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve şu anda Türkiye Süper Ligi'nde zirvede yer alan Galatasaray, bundan sonraki süreçte tüm çabasını lig şampiyonluğuna odaklayacak. Ancak takımın iki önemli forvetinin uzun süreli yokluğu, şampiyonluk hedefleri önünde ciddi bir darbe olarak duruyor.
İki yıldızın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.
Yaşanan her iki ağır sakatlık moralleri bozsa da, oyuncular durumu mizahla karşıladı. Noa Lang, Instagram hikayesinde Osimhen ile yaptıkları bir görüntülü görüşmenin anını paylaştı. Görüntüde ikilinin bandajlara rağmen kameraya sırıtarak verdikleri poz, taraftarların içine bir nebze olsun su serpti.