Bizim Çocuklar durdurulamıyor! Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de gol yağmuru

2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, Kadıköy'deki maçı 4-0 kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala A Milli Takım ilk hazırlık maçına çıktı. Milliler, İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milliler baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-0 kazandı. Goller; Orkun, Can, Deniz ve Barış Alper'den geldi.

İLK YARIDA GOL YAĞMURU BAŞLADI

1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDA FARK GELDİ

53. dakikada Can Uzun'un içeriye ortasında iyi yükselen Deniz Gül kafa vuruşuyla golü attı.

70. dakikada Ceza sahasına yerden çevrilen topta Barış Alper Yılmaz rahat bir vuruşla golü yaptı.