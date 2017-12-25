Boavista'nın genç futbolcusu Ferreira hayatını kaybetti
Portekiz ekibi Boavista'nın 20 yaşındaki futbolcusu Edu Ferreira, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında kanser teşhisi konulan Portekizli oyuncu Ferreira'nın Porto kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Boavista'nın altyapısında yetişen ve geçen sezon A takıma yükselen Ferreira, forvet pozisyonunda görev yapıyordu.
Boavista'nın genç futbolcusu Ferreira hayatını kaybetti
Boavista'nın genç futbolcusu Ferreira hayatını kaybetti
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