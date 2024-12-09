Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçında Norveç'te Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Bodo Glimt - Beşiktaş maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki altıncı maçında Norveç'te Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında deplasmanda Lyon'u 1-0, dördüncü maçında ise sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, beşinci maçında ise Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti. 6 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 22. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 5. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 23 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ın rakibi Bodo Glimt ise Norveç ligini şampiyon olarak tamamladı. Bodo Glimt, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 71 gol atmayı başaran Bodo Glimt, kalesinde ise 31 gol gördü.
Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İkinci maçında U.S Gilloise deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Bodo Glimt, üçüncü maçında ise deplasmanda Braga'yı 2-1 mağlup etti. Bodo Glimt dördüncü maçında sahasında Karabağ'a 2-1, beşinci maçında ise deplasmanda Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. 7 puanı bulunan Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.
BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Bodo Glimt ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bodo Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Norveç'te Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Bodo Glimt - Beşiktaş mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.