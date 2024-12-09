Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş'ın rakibi Bodo Glimt ise Norveç ligini şampiyon olarak tamamladı. Bodo Glimt, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 71 gol atmayı başaran Bodo Glimt, kalesinde ise 31 gol gördü.

Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İkinci maçında U.S Gilloise deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Bodo Glimt, üçüncü maçında ise deplasmanda Braga'yı 2-1 mağlup etti. Bodo Glimt dördüncü maçında sahasında Karabağ'a 2-1, beşinci maçında ise deplasmanda Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. 7 puanı bulunan Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.