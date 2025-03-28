Bodrum FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bodrum FK - Fenerbahçe maçı canlı izle
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli ara sonrası 29. hafta maçında Bodrum FK'ya konuk olacak.
Milli aranın ardından ligde 1 maç fazlası bulunan lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Bodrum FK ise son 6 maçtır kaybetmiyor ve güçlü rakibinden puan alarak ligde kalma umutlarını artırmayı planlıyor.
Bodrum FK-Fenerbahçe maçı, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan olacak ve yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak.
Fenerbahçe taraftarları, takımının cezası nedeniyle Bodrum deplasmanında yalnız kalacak.
Fenerbahçe'nin Durumu
Fenerbahçe, son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı ve maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Bodrum FK'nın Durumu
Bodrum FK ise son 6 maçtır kaybetmiyor ve topladığı 30 puanla düşme hattının bir sıra üzerinde 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Ceza Sınırındaki İsimleri
Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlar ve Eksikler
Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü. Ancak, teknik direktör Jose Mourinho, Fred ve Çağlar'ı Galatasaray ile oynanacak kupa maçında kullanmayı planlıyor. Diego Carlos ise maç eksiği nedeniyle Bodrum'a götürülmedi. Bu üç oyuncu, Bodrum FK karşısında yer almayacak.
Dzeko'nun Durumu
Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, bu akşamki maçta şans bulması durumunda karbon maskeyle sahada olacak.
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