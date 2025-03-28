Bodrum FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bodrum FK - Fenerbahçe maçı canlı izle

Sakatlar ve Eksikler

Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü. Ancak, teknik direktör Jose Mourinho, Fred ve Çağlar'ı Galatasaray ile oynanacak kupa maçında kullanmayı planlıyor. Diego Carlos ise maç eksiği nedeniyle Bodrum'a götürülmedi. Bu üç oyuncu, Bodrum FK karşısında yer almayacak.