Bodrum’da Avrupa Kupası Yelken Yarışları başlıyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek ILCA Avrupa Kupası Yelken Yarışları, 23 Ocak’ta Bodrum’da başlıyor. Organizasyona 12 ülkeden 126 sporcu katılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bodrum’da Avrupa Kupası Yelken Yarışları başlıyor
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Muğla’nın Bodrum ilçesi, yelken sporunun önemli organizasyonlarından biri olan ILCA Avrupa Kupası Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapacak. 23 Ocak’ta başlayacak ve 26 Ocak’ta sona erecek yarışlarda, Türkiye’nin yanı sıra 12 ülkeden 126 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, Uluslararası Laser Sınıf Birliği (ILCA) tarafından Avrupa çapında organize edilen 10 etaplık serinin ilk ayağı olacak. Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye yelken camiasında büyük heyecan yarattı.

Bodrum Belediye Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, düzenlediği basın toplantısında, bu organizasyonun Türkiye’de ilk kez gerçekleştiğini vurguladı. Türk, yarışların yelken camiası için büyük öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Avrupa Kupası mücadelesinde 10 etaplık seriden oluşan yarışların bir ayağını Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Kulübümüz, 2026'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yarışlar gelecek yıl yapacağımız organizasyonun da provası olacak."

Yarışlar, 23 Ocak’ta Bodrum’un eşsiz koylarında başlayacak ve 26 Ocak’ta sona erecek. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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