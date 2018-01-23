Korumalı futbol (Amerikan futbolu) takımı Boğaziçi Sultans, Yeniçerler adıyla yapılandırdığı altyapı grubunda 17 yaş altı takımını da kurdu.

Korumalı futbol (Amerikan futbolu) takımı Boğaziçi Sultans, Yeniçerler adıyla yapılandırdığı altyapı grubunda 17 yaş altı takımını da kurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, altyapı grubunda hazırlıkların geçtiğimiz yılın aralık ayında başladığı, 17 yaş altı takımının da bu ay itibarıyla kurulduğu belirtildi.



Temel futbol beden terbiyesi programına alınan gençlerin, doğru koşu stilinden, ağırlık transferine, vücut anatomisine yönelik teorik ve pratik çeşitli fiziksel ve zihinsel eğitimlerden geçtikleri aktarıldı.



Gelecek hafta temel futbol beden terbiyesi programını tamamlayacak Yeniçeriler'in ilk hazırlık maçını da geçtiğimiz hafta sonu yaptığı bildirildi.



Eyüpsultan Belediyesi'nde çalışmalarını sürdüren ekibin amacının, Türk gençliğine güçlü bireyler kazandırmayı sürdürmek olduğu ifade edildi.