banner967
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Boğaziçi Sultans'ın 17 yaş altı takımı kuruldu

Korumalı futbol (Amerikan futbolu) takımı Boğaziçi Sultans, Yeniçerler adıyla yapılandırdığı altyapı grubunda 17 yaş altı takımını da kurdu.

Boğaziçi Sultans'ın 17 yaş altı takımı kuruldu

Korumalı futbol (Amerikan futbolu) takımı Boğaziçi Sultans, Yeniçerler adıyla yapılandırdığı altyapı grubunda 17 yaş altı takımını da kurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapı grubunda hazırlıkların geçtiğimiz yılın aralık ayında başladığı, 17 yaş altı takımının da bu ay itibarıyla kurulduğu belirtildi.

Temel futbol beden terbiyesi programına alınan gençlerin, doğru koşu stilinden, ağırlık transferine, vücut anatomisine yönelik teorik ve pratik çeşitli fiziksel ve zihinsel eğitimlerden geçtikleri aktarıldı.

Gelecek hafta temel futbol beden terbiyesi programını tamamlayacak Yeniçeriler'in ilk hazırlık maçını da geçtiğimiz hafta sonu yaptığı bildirildi.

Eyüpsultan Belediyesi'nde çalışmalarını sürdüren ekibin amacının, Türk gençliğine güçlü bireyler kazandırmayı sürdürmek olduğu ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeniçeriler #Korumalı Futbol #Boğaziçi Sultans
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.