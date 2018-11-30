banner999
Boks Olimpiyatlardan çıkarılabilir
Boks Olimpiyatlardan çıkarılabilir
TEM'de zincirleme trafik kazası
TEM'de zincirleme trafik kazası
Çin'de 2018 Türkiye turizm yılı
Çin'de 2018 Türkiye turizm yılı
 Venezuela'dan FETÖ hamlesi
 Venezuela'dan FETÖ hamlesi

Boks Tokyo Olimpiyatları'ndan çıkarılabilir

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın boksla ilgili hazırlıklarını dondurduğunu açıkladı.

Boks Tokyo Olimpiyatları'ndan çıkarılabilir

Yönetim şekli, etik ve finans konularında Uluslararası Boks Birliği (AIBA) hakkında soruşturma başlatan IOC, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Organizasyon Komitesi ile AIBA arasındaki resmi iletişimin yanı sıra bilet satışları, eleme sistemi, turnuva programının da yer aldığı olimpiyatların boksla ilgili hazırlıklarının dondurulduğunu kaydetti.

AIBA'yı boksun çatı kuruluşu özelliğini kaybedebileceği yönünde uyaran IOC, yaşanan olumsuzluklara karşın branşın ve sporcuların olimpiyatlardaki geleceğinin garanti altında olduğunu ifade etti. 

IOC, herhangi bir iletişim, reklam ya da promosyon ürünlerinde AIBA'nın logosunun olimpiyat ve Tokyo 2020 logosuyla birlikte kullanılmasını yasakladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #boks #tokyo olimoiyatları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.