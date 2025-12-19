Bologna-Inter maçı hangi kanalda? Bologna-Inter maçı CANLI İZLE

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

İtalya Süper Kupa’da finale yükselen taraf bu akşam belli olacak. Bologna ile Inter, tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip, finalde Napoli’nin rakibi olacak.

Suudi Arabistan’da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın bilgilerine ve maç saatine odaklandı. Inter cephesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Inter arasında oynanacak Süper Kupa yarı finali, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün saat 22.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Daniele Chiffi görev yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Bologna: Ravaglia, Holm, Lucumi, Heggem, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro

Inter: J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

