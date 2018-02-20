"Motivasyonu üst seviyede tutup inşallah önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha sonra Altınordu maçından puanlar almak istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, motivasyonlarını üst seviyede tutarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altınordu maçlarından puanlar almak istediklerini söyledi.

Ligin 23. haftasında 22 Şubat Perşembe günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından Altınordu ile yapacakları maçların kritik olduğuna dikkati çeken Karafırtınalar, "Pazar ve perşembe maç oynamak kolay değil. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından Altınordu gibi diri bir takımla oynayacağız. Oyuncularla fiziklerine ve dinlenmelerine dikkat etmelerini konuştuk. Motivasyonu üst seviyede tutup inşallah önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha sonra da Altınordu maçından puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.



Küme düşme hattındaki puan hesaplarına da değinen Karafırtınalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşme barajı bu sene beklentinin çok üzerinde olacak. Kopmalar olacak. Lig çok çabuk bitecek diyorlar ama böyle olmayacak. Her sene 35, 36, 37 puan olan baraj 39 veya 40'lara kadar çıkabilir. Bu durum yukarının makasını da daraltacak. Belki de ilk 6 ve şampiyonluk son hafta belli olacak. Kadrosu kaliteli, ekonomisi düzgün ve iyi olan takımlar mutlu sona ulaşacak. İnşallah bu takımlardan biri de biz oluruz."

Karafırtınalar, takımda Caner Cavlun ve Andre Santos dışında eksik oyuncu bulunmadığını, Guido Koçer ve Yusuf Emre Gültekin'in ise iyileşmek üzere olduğunu kaydetti.