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Boluspor, Fenerbahçeli genç forvetle anlaştı

Kırmızı beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmethan Köse'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Boluspor, Fenerbahçeli genç forvetle anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de oynayan forvet oyuncusu Ahmethan Köse'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladıklarını, oyuncunun Antalya'da kampta bulunan takıma katılarak çalışmalara başlayacağını söyledi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Çarıkçı, "Tek oyuncu ile transfer dosyasını kapattık. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çarıkçı, Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini ve oyuncuların istenilen seviyeye gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kupada ve ligde başarılı olmak istediklerini belirten Çarıkçı, "Sezon öncesinde bir kupa maçımız var. Kupa maçından sonra deplasmanda lig maçı ile ikinci devreye başlayacağız." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #süper lig #fenerbahçe #Boluspor
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