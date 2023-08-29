Boluspor'da Turgay Altay dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayırdı.Altay ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan kulüp, ligde ilk 3 haftada 2 puan alınmasının ardından teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Boluspor'da Turgay Altay dönemi sona erdi
Boluspor'da Turgay Altay dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayırdı.

BOLUSPOR'DA TURGAY ALTAY DÖNEMİ SONA ERDİ

Altay ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan kulüp, ligde ilk 3 haftada 2 puan alınmasının ardından teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Boluspor'da Turgay Altay dönemi sona erdi - Resim : 1

Altay'a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden ve kariyerinde başarılar dileyen kulüp yetkililerinin, bugün yeni teknik adamı belirlemesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Konyaspor'da yardımcı antrenör, Manisa FK ve Göztepe'de ise teknik direktör olarak görev yapan Altay yönetiminde bu sezon 3 maça çıkan Bolu temsilcisi, evinde birer yenilgi ve beraberlik, deplasmanda da bir beraberlik yaşadı.

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Boluspor, ligde 2 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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