Bomba iddia! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna büyük umutlarla oturan Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekipte beklenen başarıyı sağlayamadı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenmenin yanı sıra Süper Lig'de de şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam eleştirilerin odağı haline geldi.

Son haftalarda kazanılan Başakşehir FK maçı bile Mourinho üzerindeki baskıyı hafifletmedi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, Fenerbahçe'nin Mourinho yönetiminde beklentilerin altında kaldığını sıkça dile getiriyor.

PORTAKAL'DAN YEŞİL IŞIK: ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI!

HTSpor'un haberine göre, Jose Mourinho'nun adı sürpriz bir şekilde Portekiz Milli Takımı ile anılmaya başladı. Habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu ile Mourinho arasında bir ön anlaşma sağlandı. Bu anlaşmanın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi Finalleri'nin ardından resmiyete dökülmesi planlanıyor.

Portekiz tarafının, Mourinho'yu milli takımın başına getirmeyi istemesindeki en büyük sebeplerden biri ise Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki etkisi. Ronaldo gibi büyük bir yıldızın kontrol altında tutulması için Mourinho'nun otoriter yapısının etkili olacağı düşünülüyor.

TAZMİNAT KRİZİ KAPIDA MI?

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun görevine son vermesi durumunda yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Ancak, Portekizli teknik adam kendi isteğiyle ayrılırsa bu tazminat maddesi devreye girmeyecek. Bu nedenle, Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile yaptığı ön anlaşma, Fenerbahçe açısından olası bir tazminat yükünden kurtulma fırsatı olarak değerlendirilebilir.