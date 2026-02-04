Bonservis bedeli dudak uçuklattı: Hyeon-gyu Oh İstanbul'da
Beşiktaş'tan forvet hattına rekor takviye... Belçika ekibi Genk ile 15 milyon euroluk pakette anlaşan siyah-beyazlılar, Güney Koreli yıldız Hyeon-gyu Oh'u İstanbul'a getirdi.
Ara transfer döneminin son virajında Beşiktaş, hücum hattına takviye arayışlarını mutlu sonla tamamladı.
Siyah-beyazlı yönetim, Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’yu resmen kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncunun transferi konusunda Genk ile mutabakata varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Transfer sürecini noktalamak ve resmi imzayı atmak üzere yola çıkan golcü oyuncunun İstanbul’a ulaştığı kaydedildi.
Transferin mali boyutuyla ilgili dikkat çekici detaylar Belçika basınında yer buldu. HLN’de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, transferi bitirmek için geçtiğimiz hafta Genk kulübüne yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde bir ilk teklif sundu. Ancak Belçika temsilcisi bu rakamı kabul etmeyerek teklifi geri çevirdi.
Haberin detaylarında, siyah-beyazlı idarecilerin teklifi revize ettiği bilgisine yer verildi. Beşiktaş’ın masaya koyduğu rakamı bonuslar dahil olmak üzere toplam 15 milyon euro seviyelerine çıkardığı ve bu son teklif üzerinden taraflar arasında kesin anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
Futbol kariyerine ülkesi Güney Kore’de başlayan 23 yaşındaki santrfor, Avrupa macerasına 2023 yılında İskoç devi Celtic’e transfer olarak başladı. Buradaki performansının ardından Belçika ekibi Genk’in yolunu tutan Hyeon-gyu Oh, asıl mevkisi forvet olmasına rağmen ihtiyaç duyulduğunda her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Güney Koreli futbolcu, ülkesinin milli takım formasını da 24 kez terletti. Kulüp kariyeri genelinde toplam 213 maça çıkan genç golcü, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 57 kez havalandırırken 15 de asist yaptı. Oh, içinde bulunduğumuz sezonda ise sahaya çıktığı 32 maçta 13 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.