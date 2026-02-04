Bonservis bedeli dudak uçuklattı: Hyeon-gyu Oh İstanbul'da

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Güney Koreli futbolcu, ülkesinin milli takım formasını da 24 kez terletti. Kulüp kariyeri genelinde toplam 213 maça çıkan genç golcü, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 57 kez havalandırırken 15 de asist yaptı. Oh, içinde bulunduğumuz sezonda ise sahaya çıktığı 32 maçta 13 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.