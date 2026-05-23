Bordo-mavililerde kupa sevinci: "Camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık"

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirilen final müsabakasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, kupanın sahibi oldu.

5 SEZON SONRA GELEN KUPA ZAFERİ

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götürmüştü. O dönem oynanan finalde Corendon Alanyaspor’u 2-0 yenen Trabzonspor, Konyaspor galibiyetiyle birlikte 5 sezon aradan sonra aynı başarıyı tekrarlamış oldu.

''CAMİAMIZA BİR KEZ DAHA KUPA KAZANDIRDIK''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakayı değerlendirdi. Konyaspor’u tebrik eden ve karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında oyunun dengelendiğini belirten Tekke, şu açıklamaları yaptı: "Konyaspor’u tebrik ediyorum. İkinci yarı özellikle penaltıda başarıya ulaşmış olsalardı kupa belki onlara daha yakın olacaktı. İlk yarı biz daha iyiydik, ikinci yarı bize nasip oldu. Çok şükür taraftarımızı mutlu ettik, camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor şartlardan buralara geldik. Aksi olsaydı çok üzülürdüm. Allah’a hamdolsun, gelen taraftarı mutlu olarak gönderdik"

FUTBOLCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

Fatih Tekke’nin gazetecilere açıklama yaptığı sırada toplantı salonunda renkli görüntüler oluştu. Boyunlarında madalyaları ve ellerinde su şişeleriyle basın toplantısının yapıldığı odaya giren Trabzonsporlu futbolcular, "Fatih Tekke" sloganları atarak teknik direktörlerini kutladı. Bordo-mavili oyuncuların kupa sevinci basın toplantısına taşınırken, kutlamalar toplantı odasında da devam etti.