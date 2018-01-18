"Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok"

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger'in sarı-siyahlı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.



Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, Wenger'in kendi oyuncularının performansıyla ilgili konuşması gerektiğini belirterek, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok." ifadelerini kullandı.



Wenger, disiplin sorunları nedeniyle Borussia Dortmund'da son dönemde kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun futbol karakterinin Arsenal'e uygun olduğunu söylemişti.



Gabonlu santrfor, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maçta 21 gole imza attı.

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