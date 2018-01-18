ABD'den Afrin açıklaması
ABD'den Afrin açıklaması
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
OHAL altıncı kez uzatıldı
OHAL altıncı kez uzatıldı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Borussia Dortmund'dan Wenger'e tepki

"Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok"

Borussia Dortmund'dan Wenger'e tepki

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger'in sarı-siyahlı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, Wenger'in kendi oyuncularının performansıyla ilgili konuşması gerektiğini belirterek, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok." ifadelerini kullandı.

Wenger, disiplin sorunları nedeniyle Borussia Dortmund'da son dönemde kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun futbol karakterinin Arsenal'e uygun olduğunu söylemişti.

Gabonlu santrfor, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maçta 21 gole imza attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pierre-Emerick Aubameyang #borussia dortmund #arsene wenger #arsenal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.