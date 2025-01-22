Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildi. Yapılan açıklamada, yaklaşık 7 aydır teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Yayınlanma:

Almanya'da Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildi. Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 7 aydır teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Nuri Şahin yönetiminde beklenen performansı gösteremeyen Borussia Dortmund, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Bologna'ya 2-1 yenilerek tüm kulvarlarda art arda 4. mağlubiyetini yaşadı.

Bundesliga'da üst üste 3 maç kaybeden Borussia Dortmund, 18 hafta sonunda 25 puanda kalarak 10. sıraya kadar geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 haftada 12 puanla 13. sırada yer alan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. turunda ise Wolfsburg'a elendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün spor direktörü Lars Ricken, takımın mevcut performansından sonra bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirterek, "Nuri Şahin'i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz. Uzun bir iş birliği bekliyorduk ancak üst üste 4 yenilgi, son 9 maçta alınan tek galibiyet ve Bundesliga'da 10. olmamız nedeniyle mevcut durumda sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı. Maalesef Borussia Dortmund'un bu sezonki sportif hedeflerinin hakkını veremedik." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Borussia Dortmund ile 2011'de Bundesliga'yı ve 2017'de Almanya Kupası'nı kazanan Nuri Şahin, 2013'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Teknik direktörlüğe Antalyaspor'da adım atan 36 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında takımın başında yer aldı. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da Aralık 2023'te yardımcı antrenör, Haziran 2024'te ise 3 yıllık sözleşmeyle teknik direktör olarak göreve getirildi.

Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor! İşte karşılaşma öncesi son gelişmelerBeşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor! İşte karşılaşma öncesi son gelişmelerSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

nuri şahin borussia dortmund
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu
Bolu’daki yangın için destek mesajları
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşılaşacak
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Çok Okunanlar
23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! 23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı
Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu