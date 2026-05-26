Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a veda

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Salih Özcan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Alman kulübü, resmi kanalları üzerinden yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Borussia Dortmund'daki herkes, Salih'e dört yıl boyunca siyah-sarı formayla gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için teşekkür ediyor. Yeni hayatında sana en iyisini diliyoruz, Salih!."

DORTMUND KARİYERİ

Dortmund ekibine katıldığı günden bu yana takımın orta saha rotasyonunda görev alan 28 yaşındaki futbolcu, Alman devi ile geçirdiği süre zarfında toplam 96 resmi müsabakada sahaya çıktı. Orta saha bölgesindeki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Özcan, bu maçlarda skor katkısı olarak 2 asist üretirken, rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

Salih Özcan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosunda da yer alıyor.