Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a veda

Alman devi Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a veda
Yayınlanma:

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Salih Özcan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Alman kulübü, resmi kanalları üzerinden yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Borussia Dortmund'daki herkes, Salih'e dört yıl boyunca siyah-sarı formayla gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için teşekkür ediyor. Yeni hayatında sana en iyisini diliyoruz, Salih!."

DORTMUND KARİYERİ

Dortmund ekibine katıldığı günden bu yana takımın orta saha rotasyonunda görev alan 28 yaşındaki futbolcu, Alman devi ile geçirdiği süre zarfında toplam 96 resmi müsabakada sahaya çıktı. Orta saha bölgesindeki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Özcan, bu maçlarda skor katkısı olarak 2 asist üretirken, rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

Salih Özcan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosunda da yer alıyor.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Gaziantep namaz vaktiGaziantep bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Gaziantep namaz vaktiGündem
3 altın, 1 gümüş, 2 bronz! Milli masa tenisçilerden Kosova'da 6 madalyalık zafer3 altın, 1 gümüş, 2 bronz! Milli masa tenisçilerden Kosova'da 6 madalyalık zaferSpor
borussia dortmund salih özcan
Günün Manşetleri
İsrail ordusunda bir kişi daha intihar etti
Meteoroloji arife günü listesini güncelledi!
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair
11 Milyar 400 Milyon Liralık bahis çetesinde 59 kişi tutuklandı
Posta kargosunda tüm zamanların rekoru kırıldı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Nisanda hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı!
Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!
Çok Okunanlar
Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Gaziantep namaz vakti Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Gaziantep namaz vakti
Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a veda Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a veda
3 altın, 1 gümüş, 2 bronz! 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz!
Darp edilen kadını kurtarmak istediler: İki kardeş bıçaklandı Darp edilen kadını kurtarmak istediler: İki kardeş bıçaklandı
Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 46 ili vuracak! İşte o şehirler Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 46 ili vuracak! İşte o şehirler