Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 82-65 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda İsveç'in A3 Baskettakımını 82-65 yendi.



Umea kentindeki Energi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde geçen İsveç ekibi, devre arasına da 43-36 üstün girdi.



İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele alan BOTAŞ, üçüncü periyodunu 61-58 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-65 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.



BOTAŞ'ta Jewell Loyd, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ev sahibi ekipte Tiffany Brown'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.





