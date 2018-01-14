banner965
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
"2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır"
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler

Bournemouth, Arsenal'a karşı ilk kez kazandı

Arsenal'ı 23. hafta mücadelesinde 2-1 yenen Bournemouth, rakibi önünde Premier Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı

Bournemouth, Arsenal'a karşı ilk kez kazandı

 İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, sahasında Arsenal'ı 2-1 mağlup etti.

Vitality Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında, düşme hattından kurtulmaya çalışan Bournemouth, üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Arsenal'ı ağırladı.

Karşılaşmaya Alexis Sanchez ve Mesut Özil gibi önemli isimlerinden yoksun çıkan Arsenal, 52. dakikada Hector Bellerin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 70. dakikada Callum Wilson ve 74. dakikada Jordon Ibe'nin kaydettiği gollerle karşılık veren ev sahibi takım, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Premier Lig tarihinde Arsenal'a karşı ilk galibiyetini elde eden ve puanını 24 yapan Bournemouth, 13. sıraya yükselerek rahat bir nefes aldı. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Arsenal ise 39 puanla 6. sırada kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiltere Premier Lig #futbol #Bournemouth #arsenal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Sonraki Haber
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in cenazesi Adana'ya uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.