Arsenal'ı 23. hafta mücadelesinde 2-1 yenen Bournemouth, rakibi önünde Premier Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, sahasında Arsenal'ı 2-1 mağlup etti.



Vitality Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında, düşme hattından kurtulmaya çalışan Bournemouth, üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Arsenal'ı ağırladı.



Karşılaşmaya Alexis Sanchez ve Mesut Özil gibi önemli isimlerinden yoksun çıkan Arsenal, 52. dakikada Hector Bellerin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 70. dakikada Callum Wilson ve 74. dakikada Jordon Ibe'nin kaydettiği gollerle karşılık veren ev sahibi takım, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Premier Lig tarihinde Arsenal'a karşı ilk galibiyetini elde eden ve puanını 24 yapan Bournemouth, 13. sıraya yükselerek rahat bir nefes aldı. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Arsenal ise 39 puanla 6. sırada kaldı.