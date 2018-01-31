Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Antalya'da kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı ile Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı ile Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı'na ziyarette bulundu.



Sporcuların kaldığı otele gelen Boynukalın, millilerle sohbet etti. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, takım kaptanı Osman Çakmak ve Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik, Boynukalın’a kamp, turnuva ve şampiyonalarla ilgili bilgiler verdi.



Gazetecilere açıklama yapan Boynukalın, milli sporculara destek ve moral vermek için ziyarette bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki milli takımımızın başarılı oyuncularını Antalya’nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettik. Ampute Milli Futbol Takımımızı biliyorsunuz zaten. Yanımda bulunan kahramanımız, gazimiz Osman Çakmak kaptanımız, son dakika golüyle Avrupa Kupasını getirmişti. Şimdi burada antrenman yapıyorlar. Buradan da İtalya’ya geçecekler. Üçlü turnuva kapsamında İtalya ve Fransa ile hazırlık maçı yapacaklar. İnşallah sonra yurdumuza dönecekler. Yine burada Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncularımız var. Onlar da bireysel olarak mart ayında Prag’ta yapılacak turnuvaya hazırlanıyorlar. Cuma gününe kadar buradalar. Sonrasında inşallah kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı yapılacak en iyi turnuvalara katılacaklar. 8 turnuvanın ortalaması alınarak, kota alınıp, 2020'de Tokyo’da bizi temsil etmeye çalışacaklar. Biz de onlara moral vermeye çalışıyoruz.”