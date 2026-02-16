Boyundan büyük engelleri aştı: 7 yaşındaki Yasmin Adana'da düzenlenen binicilik yarışlarında şampiyon oldu

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Adana Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Binicilik Yarışmaları sona erdi.

Organizasyonda İstanbul Lider Koleji Adana Kampüsü 1. sınıf öğrencisi Yasmin Çetin, performansıyla dikkat çekti. 7 yaşındaki sporcu, PL2–PL3 kategorisi 40 cm parkurunda hatasız bir yarış çıkararak rakiplerini geride bıraktı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

1,5 YILLIK DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA

2019 doğumlu olan Yasmin Çetin, bu başarıyı 1,5 yıllık disiplinli bir çalışma sürecinin sonunda elde etti. Binicilik eğitimine 5,5 yaşında başlayan Çetin, özel antrenörü Sefa Keskin yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Manejde odaklanma, denge ve cesaret üzerine kurulu zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan Çetin, çalışmalarını kupa ile taçlandırdı.

FARKLI BRANŞLARDA DA AKTİF

Yasmin Çetin, biniciliğin yanı sıra farklı spor dallarındaki yetkinliğiyle de öne çıkıyor. Kış aylarında kayak sporuyla ilgilenen Çetin, aynı zamanda jimnastik branşında da faaliyet gösteriyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimini çok yönlü olarak sürdüren Çetin, spor disiplinini hayatının merkezinde tutuyor.

İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, Yasmin Çetin'in elde ettiği dereceye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okulun eğitim anlayışının temelinde özgüvenin yer aldığını vurgulayan Kepme, şunları kaydetti: "Biz sadece derslerinde başarılı çocuklar değil; hayalleri olan, bu hayallerin peşinden gidecek disipline sahip liderler yetiştiriyoruz. Yasmin, 5,5 yaşından bu yana sergilediği kararlılıkla, okulumuzun 'Her çocuk bir liderdir' vizyonunun en güzel örneği oldu. Binicilik gibi yüksek odaklanma gerektiren bir branşta, 7 yaşında şampiyonluk kürsüsüne çıkmak büyük bir karakter göstergesidir. Yasmin’in bu başarısı, akademik gelişimi sporun disipliniyle harmanlayan eğitim modelimizin bir yansımasıdır. Onu ve bu tutkusunu destekleyen ailesini gönülden kutluyorum."