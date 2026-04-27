Brezilya manşetleri Ederson'la çalkalanıyor! "Tamamen kontrolünü kaybetti"
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine, kırmızı kartla oyundan atılan Brezilyalı kaleci Ederson'un tepkileri damga vurdu. Sahayı terk ederken VAR kulübesine vuran tecrübeli eldiven, ülkesi Brezilya basınında "Tamamen kontrolünü kaybetti" ifadeleriyle eleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 62. dakikasında sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı kalecisi Ederson, ev sahibi takımın kazandığı penaltı atışı öncesinde kaleye geçmeyerek maçın hakemi Yasin Kol'a itiraz etti. İtirazlarını sürdüren tecrübeli file bekçisi, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf olan Fenerbahçe, henüz 13. dakikada Anderson Talisca ile kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Ederson'un oyundan atılmasına neden olan pozisyonun ardından 67. dakikada penaltı atışını gole çeviren Barış Alper Yılmaz, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 83. dakikada Torreira'dan geldi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.
SAHAYI TERK EDERKEN VAR KULÜBESİNE VURDU
Kırmızı kart kararının ardından Ederson'un öfkesi sahada dinmedi. İhraç kararının ardından hakem Yasin Kol'un yanına giderek sinirli bir şekilde tepki gösteren Brezilyalı kaleci, oyun alanını terk ettiği esnada saha kenarında bulunan VAR kulübesine vurdu.
RİZE MAÇINDAKİ HATASIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ederson, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile Kadıköy'de oynadığı maçın son anlarında da kalesinden açılarak hatalı bir gol yemişti. Brezilyalı eldiven, söz konusu karşılaşmanın ardından performansıyla kamuoyunda yoğun şekilde eleştirilmişti.
GECE YARISI GELEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI
Yaşanan gergin derbinin ardından Ederson, gece geç saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Brezilyalı oyuncu, yayımladığı metinde özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!"
''TAMAMEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ''
Derbide yaşanan olaylar, oyuncunun ülkesi Brezilya'da da geniş yankı buldu. Brezilya basını, tecrübeli kalecinin derbideki hareketlerini manşetlerine taşıyarak oyuncuyu sert ifadelerle eleştirdi ve yaşanan durum için "Tamamen kontrolünü kaybetti" yorumunu yaptı.
SAPO:
Maçın gollerini, 40. dakikada skoru açan Osimhen, 67. dakikada penaltıdan golü atan tecrübeli Yılmaz ve 83. dakikada skoru belirleyen orta saha oyuncusu Torreira kaydetti. Ancak dikkatler sadece gollere değil, özellikle de maçın en tartışmalı anlarından birine imza atan, eski Manchester City ve Benfica oyuncusu Brezilyalı kaleci Ederson'un patlamaya hazır tavırlarına da yöneldi.
Ederson maç sırasında tamamen kontrolünü kaybetti. İlk yarıda, hakeme kafa attığı ve açıkça tehditkar bir şekilde davrandığı gergin bir anın ardından Brezilyalı oyuncu sarı kart gördü. Ancak durum ikinci yarıda geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Fenerbahçe'ye karşı penaltı vuruşunda Ederson, hakemin talimatlarına aykırı olarak kalesine geri dönmekte tereddüt etti. Karara itiraz etme ısrarı, biriken sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla sonuçlandı ve takımını çaresiz ve sayısal dezavantajlı bir durumda bıraktı.
Kalecinin öfkesi bununla da sınırlı kalmadı. Soyunma odasına giderken Ederson, video yardımcı hakem (VAR) kabinini tahrip ederek bir vandalizm eylemi gerçekleştirdi; bu hareketin kesinlikle sonuçsuz kalmayacağı kesin. Brezilyalı milli oyuncu şimdi ağır bir cezayla karşı karşıya ve bu durum sezonunun geri kalanını tehlikeye atabilir. Bu durum, lig liderleriyle aradaki farkı kapatma çabalarında her puanın önemli olduğu bir dönemde Fenerbahçe'yi hassas bir konuma getiriyor.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçta Brezilyalı kaleci, tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü. Eski Benfica kalecisi, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgide pay sahibi oldu.
TVI Noticias
Ederson, penaltı sırasında kale çizgisine geri çekilmediği için oyundan atıldı... Barış'ın penaltı golünden önce Ederson kırmızı kart gördü. Zaten sarı kartı bulunan Brezilyalı kaleci, hakemin talimatına rağmen savunma hattına dönmedi. Bu nedenle ikinci sarı kartını ve ardından da kırmızı kartını aldı.