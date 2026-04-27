Brezilya manşetleri Ederson'la çalkalanıyor! "Tamamen kontrolünü kaybetti"

GECE YARISI GELEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Yaşanan gergin derbinin ardından Ederson, gece geç saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Brezilyalı oyuncu, yayımladığı metinde özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!"