Ronaldinho'nun emeklilik kararını doğrulayan abisi ve menajeri Roberto Assis, 37 yaşındaki yıldız için Brezilya, Avrupa, Asya ve milli takım düzeyinde çeşitli organizasyonlar yapılacağını belirtti.
Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'ın ardından kariyerine Brezilya'da devam eden Ronaldinho, 2015'ten bu yana forma giymiyordu.
2002 yılında Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı, 2006 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldinho, 2005 yılında da "Altın Top" ödülünün sahibi olmuştu.
ulusal.com.tr
Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, yeşil sahalara veda etti.
Ronaldinho'nun emeklilik kararını doğrulayan abisi ve menajeri Roberto Assis, 37 yaşındaki yıldız için Brezilya, Avrupa, Asya ve milli takım düzeyinde çeşitli organizasyonlar yapılacağını belirtti.
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