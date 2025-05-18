Brezilyalı efsane futbolcudan kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Lucio, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Türkiye Gazetesi'ne göre, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 47 yaşındaki eski defans oyuncusu, başkent Brasilia'daki bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Lucio'nun bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil seyrettiği belirtildi. Şu an gözlem altında tutulan futbol efsanesinin tedavisi sürerken, kazaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA KUPASI'NIN KAHRAMANI

Lucio, Brezilya Milli Takımı’nın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 2002 yılında Brezilya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Lucio, toplamda 105 uluslararası maçta forma giydi ve 4 gol attı. 2006-2011 yılları arasında takım kaptanlığı yapan başarılı savunmacı, kulüp düzeyinde de büyük başarılara imza attı. Özellikle Inter Milan formasıyla 2010 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak adını tarihe yazdırdı.

2020 yılında profesyonel futbolculuk kariyerine son veren Lucio, güçlü fiziği, liderlik vasfı ve saha içi disiplini ile tanınan bir defans oyuncusuydu.