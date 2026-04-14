Brezilya'nın dev kulüpleri Fenerbahçeli yıldız ismi kıskacına aldı
Kayserispor galibiyetiyle zirveyle puan farkını 2’ye indiren sarı-lacivertlilerde, sezonun en verimli ismi Anderson Talisca’ya Brezilya’dan iki dev kulübün talip olduğu ileri sürüldü
Süper Lig’in son düzlüğünde rekabetin seyri değişiyor. Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Rakibi Galatasaray’ın Kocaelispor deplasmanında puan kaybetmesiyle aradaki puan farkının 2’ye düşmesi, şampiyonluk hesaplarını yeniden şekillendirdi
Kalan 5 maçını kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak olan Fenerbahçe’de, saha içindeki bu ivme saha dışındaki transfer iddialarıyla birleşti.
Kariyer Rekoruna Doğru: 23 Gol: Fenerbahçe formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımın ana omurgasını oluşturan Anderson Talisca, bireysel istatistiklerinde zirveye ulaştı. Bu sezon çıktığı resmi maçlarda toplam 23 kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, kendi kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Skorer kimliğiyle takımı zirve yarışında tutan Talisca’nın bu formu, Güney Amerika kulüplerinin de dikkatini çekti.
Transfer piyasasından sızan iddialara göre, Brezilya futbolunun köklü temsilcileri Corinthians ve Flamengo, Talisca’yı kadrolarına katmak için harekete geçti.
Devre arasından itibaren oyuncunun gelişimini ve durumunu takip eden iki kulübün, yaz transfer döneminde resmi tekliflerle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öngörülüyor.
Brezilya ekiplerinin, tecrübeli futbolcuyu ülkesine döndürmek için somut bir finansal plan hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışının en kritik aktörü konumundaki oyuncunun geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Talisca’nın güncel transfer verileri ise şu şekilde seyrediyor:
Güncel Piyasa Değeri: 8 Milyon Euro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 2028
Mevcut İstatistik: 23 Gol (Resmi Maçlar)
Sarı-lacivertli kulübün, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için sezon sonunda gelecek teklifleri şampiyonluk hedefi doğrultusunda değerlendirmesi bekleniyor.