Brezilya'nın dev kulüpleri Fenerbahçeli yıldız ismi kıskacına aldı

Kariyer Rekoruna Doğru: 23 Gol: Fenerbahçe formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımın ana omurgasını oluşturan Anderson Talisca, bireysel istatistiklerinde zirveye ulaştı. Bu sezon çıktığı resmi maçlarda toplam 23 kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, kendi kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Skorer kimliğiyle takımı zirve yarışında tutan Talisca’nın bu formu, Güney Amerika kulüplerinin de dikkatini çekti.