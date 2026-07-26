Brezilya'yı devirdik, tarih yazdık! Filenin Sultanları 2. Kez VNL Şampiyonu Oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen dev mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, tarihi bir başarıya daha imza atarak VNL'de şampiyonluğa ulaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Brezilya'yı devirdik, tarih yazdık! Filenin Sultanları 2. Kez VNL Şampiyonu Oldu!
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Tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu final karşılaşmasında üstünlüğü rakibine bırakmadı. Brezilya'yı 3-1'lik skorla deviren Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez FIVB Milletler Ligi’nde altın madalyayı müzesine götürmeyi başardı.

MÜCADELEDE SET SKORLARI
Şampiyonluğu getiren nefes kesen final maçında set skorları şu şekilde sonuçlandı:

1. Set Sonucu: 23-25
2. Set Sonucu: 25-23
3. Set Sonucu: 26-24
4. Set Sonucu: 25-21

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