Almanya Basketbol Ligi ekibi Brose Bamberg'de İtalyan başantrenör Andrea Trinchieri'nin görevine son verildi.

Almanya Basketbol Ligi ekibi Brose Bamberg'de İtalyan başantrenör Andrea Trinchieri'nin görevine son verildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, katkılarından dolayı teşekkür edilen 49 yaşındaki Trinchieri ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Trinchieri, 2014'te göreve geldiği Brose Bamberg ile 3 lig, birer Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



Almanya Basketbol Ligi'nde 11 galibiyet, 10 mağlubiyetle 10. sırada bulunan Brose Bamberg, THY Avrupa Ligi'nde ise 8 galibiyet, 14 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.