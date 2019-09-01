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BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3

47. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı ikiye indirdi. Chaaleli'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bifouma sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 3-1
56. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışında buluşan Cisse'nin yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
57. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Orta sahadan topu kapan Donald, pasını Jahovic'e verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Jahovic, rakibinin baskısına rağmen ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-2
77. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Özer Özdemir'in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Bifouma'nın yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya 

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem 

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe (Dk. 45 Acquah), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme (Dk. 45 Chaaleli), Fofana (Dk. 67 Eren Tozlu), Jahovic 

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 60 Salih Uçan), Siopis (Dk. 81 Musa Çağıran), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 74 Tzavellas), Cisse 

Goller: Dk. 20 Ceyhun Gülselam, Dk. 22 Junior Fernandes, Dk. 44 Cisse (Alanyaspor), Dk. 47 Bifouma, Dk. 57 Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Sakıb Aytaç, Dk. 41 Özer Özdemir, Dk.73 Chaaleli, Dk. 90+7 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 73 Siopis, Dk. 76 Nsakala (Alanyaspor)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #BtcTurk Yeni Malatyaspor #alanyaspor
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