Bu açıklama çok konuşulur! Cristiano Ronaldo "Messi" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

İlk maçın ardından yapılan eleştirilere yanıt veren Ronaldo, "Zor ve karanlık bir hafta geçirdim. Sanki futbolu bırakmışım gibi davranıldı ama her zaman yaptığım gibi ayakta kaldım çünkü futboldan çok çalışmaya inanıyorum. Zor oldu, itiraf etmeliyim ama geri döndük." diye konuştu.