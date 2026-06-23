Bu açıklama çok konuşulur! Cristiano Ronaldo "Messi" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...
2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarını 2 kez sarsarak eleştirilere sahada yanıt veren Cristiano Ronaldo, maç sonu açıklamalarıyla futbol dünyasını salladı!
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Özbekistan karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo, maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
İlk maçın ardından yapılan eleştirilere yanıt veren Ronaldo, "Zor ve karanlık bir hafta geçirdim. Sanki futbolu bırakmışım gibi davranıldı ama her zaman yaptığım gibi ayakta kaldım çünkü futboldan çok çalışmaya inanıyorum. Zor oldu, itiraf etmeliyim ama geri döndük." diye konuştu.
"MESSİ" SORUSUNA BOMBA YANIT!
Son olarak ezeli rakibi Lionel Messi'nin turnuvadaki gollerinin sorulması üzerine dünyaca ünlü yıldız, tartışmalara son noktayı koyan net bir tavır gösterdi. Cristiano Ronaldo, bu soruya doğrudan "Messi'yi umursamıyorum." yanıtını verdi.