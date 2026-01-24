Bu akşam: Fatih Karagümrük - Galatasaray! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybını telafi etmek isteyen lider Galatasaray, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İşte maç hakkında bilinmesi gereken her şey...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Ligde geride kalan haftalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 43 puanla zirvede yer alıyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgiyle sadece 9 puan toplayabildi ve puan cetvelinin son basamağında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bu karşılaşmada hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.
EZELİ REKABETTE 22. PERDE
İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne dek 21 kez kozlarını paylaştı. Bu rekabette Galatasaray'ın bariz üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fatih Karagümrük rakibini sadece 2 kez mağlup edebildi.
Taraflar 5 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Gol sayılarında da Galatasaray'ın 42 golüne karşılık, kırmızı-siyahlılar 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, o tarihten bu yana bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.
Bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, yakaladığı yenilmezlik serisini Olimpiyat Stadyumu'nda da sürdürmek istiyor.
DEPLASMAN KARNESİ GÜVEN VERİYOR
Galatasaray, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Deplasmanda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, hanesine 19 puan yazdırdı. Maç eksiği ve averajla dış saha puan durumunda ikinci sırada bulunan Galatasaray, ligdeki son deplasman sınavında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayında oldukça yoğun bir fikstürden geçiyor. Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu ayki 6. resmi maçına çıkacak olan Galatasaray, geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen ancak finalde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 ile geçti.
Ligde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında ise Atletico Madrid karşısında sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
GOL YÜKÜ ICARDI'DE
Galatasaray'ın bu sezonki en büyük gol silahı Mauro Icardi olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, ligde forma giydiği 17 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Takımın diğer golcü isimleri arasında Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er golle öne çıkıyor. İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer gol atarken; Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk da kendi kalesine gol atan isimler arasında yer aldı.
SINIRDAKİLER DİKKAT VE EKSİKLER
Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'da kart alarmı veriliyor. Sarı kart sınırında bulunan Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Kadro durumuyla ilgili olarak Wilfried Singo'nun kafilede yer alması beklenmezken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahada olamayacak.
DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki bu önemli karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görev yapacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Futbolseverler bu kritik mücadeleyi saat 20.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, R. Sallai, D. Sanchez, Abdülkerim, I. Jakobs, L. Torreira, İlkay, Barış Alper, M. Icardi, Ahmed, V. Osimhen.
Fatih Karagümrük: I. Grbic, R. Esgaio, Muhammed, J. Balkovec, Çağtay, M. Doh, Berkay, Serginho, S. Larsson, Barış, Tiago.