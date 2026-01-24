Bu akşam: Fatih Karagümrük - Galatasaray! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

GOL YÜKÜ ICARDI'DE

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük gol silahı Mauro Icardi olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, ligde forma giydiği 17 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Takımın diğer golcü isimleri arasında Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er golle öne çıkıyor. İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer gol atarken; Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk da kendi kalesine gol atan isimler arasında yer aldı.