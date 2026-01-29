Bu akşam plan yapmayın! FCSB - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında her şey...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletini cebine koyan Fenerbahçe, lig aşamasının son perdesinde Romanya deplasmanına çıkıyor. İşte FCSB - Fenerbahçe maçı hakkında bilinmesi gereken her şey...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Rumen temsilcisi FCSB ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.
Organizasyonda geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. basamakta bulunuyor. Tedesco'nun öğrencileri, turnuvada son olarak Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından galibiyetle dönerek lig aşamasını üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.
Ev sahibi ekip ise 2 galibiyet ve 5 yenilgiyle elde ettiği 6 puanla averajla 29. sırada yer alıyor
TARİHTE 5. RANDEVU
Fenerbahçe, eski adı Steaua Bükreş olan rakibiyle bugüne kadar 4 resmi maçta kozlarını paylaştı. İki ekip ilk kez 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda karşılaşmış, Rumen ekibi 1 galibiyet ve 1 beraberlikle turu geçen taraf olmuştu.
2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında yolları tekrar kesişen takımların mücadelesinde ise Fenerbahçe üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler o sezon deplasmanda 1-0, Kadıköy'de ise 3-1'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.
AVRUPA ARENASINDA 298. SINAV
Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında Avrupa kupalarındaki 298. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 297 maçta 117 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 64 maçta berabere kalırken 116 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Kanarya bu süreçte rakip fileleri 406 kez havalandırırken, kalesinde 418 gol gördü.
Kupa 2 olarak bilinen UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi arenasında ise Fenerbahçe 156. kez sahne alacak. Bu kulvarda daha önce oynadığı 155 maçta 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 48 mağlubiyet alan temsilcimiz, attığı 217 gole karşılık kalesinde 193 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, bugüne dek Romanya temsilcileriyle UEFA organizasyonlarında 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler en çok Steaua Bükreş (FCSB) ile eşleşirken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez mücadele etti.
Temsilcimiz bu 10 maçlık seride 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet istatistiği yakaladı.
Elias Charalambous yönetimindeki FCSB, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor.
Sezona kötü başlayan ve ilk 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Rumen ekibi, sonrasında yükselişe geçse de son 2 lig maçını kaybetti. FCSB, Türk takımlarına karşı oynadığı 11 maçta ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.
Maçın dördüncü hakemi Milan Mitic olurken, VAR koltuğunda Momcilo Markovic, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic oturacak.
KADRODA KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar cezalı durumda. Aston Villa maçında gördüğü kartla bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3. sarı kartına ulaşan Slovak stoper, mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Skriniar bu sezon Avrupa'daki 7 maçta da görev yapmıştı.
Sakatlıkları devam eden Archie Brown ve Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Göztepe maçı öncesi ağrı hisseden Edson Alvarez ile aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde teknik heyetin vereceği kararla netleşecek.
Ara transfer döneminde kadroya katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe (Çağlar), Oosterwolde, M.Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.