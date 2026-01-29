Bu akşam plan yapmayın! FCSB - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında her şey...

Fenerbahçe, bugüne dek Romanya temsilcileriyle UEFA organizasyonlarında 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler en çok Steaua Bükreş (FCSB) ile eşleşirken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez mücadele etti.