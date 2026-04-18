Bu gol çok konuşulacak! Kadıköy'de taraftar çılgına döndü, Ederson'a yoğun tepki
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Brezilyalı kaleci Ederson'a büyük tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Kadıköy'de dramatik bir son dakika puan kaybına sahne oldu. Fenerbahçe, kendi evinde konuk ettiği Rizespor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
90+8'DE GELEN YIKIM!
Mücadelenin son anlarına girilirken heyecan doruğa ulaştı. Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde Rizespor, rakip yarı alandan kritik bir serbest vuruş kazandı. Atışı kullanmak üzere topun başına kaleci Fofana geçti.
Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği etkili topta, Fenerbahçe kalecisi Ederson meşin yuvarlağa dokunamadı. Havalanan topu iyi takip eden Sagnan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.
TRİBÜNLERDEN BREZİLYALI ELDİVENE PROTESTO YAĞMURU
Hakemin bitiş düdüğüyle beraber Kadıköy'de atmosfer bir anda değişti. Uzatma dakikalarında gelen beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, faturayı Ederson'a kesti ve tecrübeli kaleciye yönelik yoğun bir protesto başlattı.
Tribünlerden yükselen tepkiler üzerine oldukça sinirlenen Brezilyalı file bekçisi, maçın bitiminin hemen ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
UZATMA KABUSU SÜRÜYOR
Rizespor karşısında yaşanan bu son dakika kaybı, Fenerbahçe'nin bu sezonki uzatma dakikaları sendromunu da yeniden gözler önüne serdi.
Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolunda yara alırken, bu sezon 90+ dakikalarda kalesinde gördüğü goller yüzünden kaybettiği puan miktarını toplamda 6'ya çıkardı.