"Kulübümüz bu darboğazdan elbetteki çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim olarak bu renklere hizmet için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılından bugüne yönetici katkıları ve sponsor desteğiyle gelindiği belirtildi.

Yönetimin yasal görev süresinin 2018 yılına kadar olmasına rağmen, sezon başında olağanüstü kongre yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, "Olağanüstü kongreye davet edilmelerine rağmen salona gelmeyenler, yönetim kurulu olarak bizim bazı firmaların sponsorluğunu kabul etmediğimizi, kendilerinin sponsor bulduğunu ve görevi devralmak istediklerini söylemişlerdir. Bu şekilde davranmaları anlaşmış olduğumuz sponsorluğu da engellemiştir. Kişilerin bırakın aday olmayı, kongre salonuna bile gelmekten kaçtıkları kulübün hafızasında kayıtlıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gerek sezon başında gerekse şu dönemde kongre yapılmasını isteyenlerle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"İcra Kurulu üyelerimiz, basında başkan adaylığı için ismi geçen kişilerle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan bu görüşmede bahsi geçen adaylar, şu anda başkan adaylığı gibi bir niyetlerinin asla olmadığını, Trabzon'da birilerinin isimlerini kullandığını, bundan çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını ve gerekirse bu konuda bir basın açıklaması yapabileceklerini ifade etmişlerdir."



"Bu kulüp bizim babamızın iş yeri değil, bir sevdanın kalbidir"

"(Önce Abiş Hopikoğlu gitsin de ne olursa olsun.) zihniyetinde olmayacağımız bilinmelidir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneğinin her bir yöneticisi, kulübünü çocuğu gibi görür, baba sevgisiyle korur, kollar ve gözetir. Maddi ve manevi her türlü desteği verdiğimiz bir organizasyonu bilinmezliğe itip, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak bize yakışan bir davranış değildir. Ciddi ve reel bütçeyle veya bir sponsorla gelecek her gerçek veya tüzel kişiliğe kapımız sonuna kadar açıktır. Kulübün daha güzel günlere varması için bu yolda yine en büyük destekçileri olacağımızın bilinmesini isteriz. Bu kulüp bizim babamızın iş yeri değil, bir sevdanın kalbidir. İşte bu yüzdendir ki dedikoduya, gayri ciddi oluşumlara, ne idüğü belirsizlere Trabzonspor armasını teslim edemeyiz."

Açıklamada, kulübün maddi sıkıntılardan kurtulacağına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz bu darboğazdan elbetteki çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim olarak bu renklere hizmet için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizler koltuk meraklısı olmadığımızı daha önceki kongrelerde de defalarca belirtmemize rağmen kasıtlı bir şekilde bu algının yayılmak istenmesi kişisel hırsların dışa vurumudur. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Bu noktada tekrar belirtmek isteriz ki iyi niyetli, derdi sadece Trabzonspor olan herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Kulübü içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracağına bizi ve camiayı inandıran herkese görevi devretmeye hazır olduğumuzu da kamuoyuna bildiririz. Bu doğrultuda başkanımız Abiş Hopikoğlu'nun bir önceki kongrede de belirttiği gibi tüm alacaklarından vazgeçebileceğini bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz."



"Sıkıntıları aşmak adına çalışmaya devam edeceğiz"

Kulübün sezona herhangi bir sponsor desteği olmadan başladığının belirtildiği açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerinin kişisel katkılarıyla isim hakkı ve yayın gelirleriyle bütçe oluşturuldu. Yaşanan bütün sıkıntılara rağmen sezon başından bugüne kulübümüzün yaklaşık 9 milyon 400 bin liralık bir ödemesi olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu ödemeler için oluşturulan bütçe ayrıntısında, yönetici katkısının 6 milyon 500 bin lira, sponsor gelirinin 1 milyon lira, iddaa gelirinin 710 bin lira, federasyon gelirinin 735 bin lira, bağışların 276 bin lira, seyirci basketbol okulu gelirlerinin ise 179 bin lira olduğu aktarıldı.

Kısıtlı bütçeye rağmen kaliteli, bordo-mavi renkleri hakkıyla temsil eden bir takım oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Harcadığımız tüm mesaiye rağmen Trabzonspor gibi bir markanın basketbol takımına hakkını verecek bir sponsoru ne yazık ki ortaya çıkaramadık. Unutulmasın ki tarih, kötü günde Trabzonspor için kimlerin neler yaptığını yazacaktır. Küçük hesaplar peşinde koşarak Trabzonspor'a zarar verenler, yeri ve zamanı geldiğinde Trabzonspor camiasına hesap verecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kulübün içinde bulunduğu durumdan her kesimin haberdar edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Herkesin elini taşın altına koymaktan kaçtığı bu süreçte büyük bir hassasiyet göstererek desteğini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'e, Trabzonspor basketbol camiası adına sonsuz teşekkür ederiz. Gönül verdiğimiz bu renkler için başta maddi sorunlar olmak üzere, tüm sıkıntıları aşmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."