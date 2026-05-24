Bu liste çok konuşulur... Aziz Yıldırım'ın sır gibi saklanan transfer hedefleri ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer hareketliliği hız kazandı. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın yeni sezon kadro planlaması kapsamında hedeflediği yıldız isimler ortaya çıktı.
Hücum hattından savunmaya kadar kritik takviyeler yapmayı planlayan Yıldırım'ın listesinde, taraftarın yakından tanıdığı isimler de yer alıyor. İşte sarı-lacivertli kulübün gündemini sarsan transfer listesinin tüm detayları...
SANTRAFORA 2 TANIDIK İSİM
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmaları hız kazandı. Kadro yapılanması doğrultusunda hareket eden Yıldırım'ın forvet bölgesindeki öncelikli hedefinin Alexander Sörloth olduğu kaydedildi.
Alexander Sörloth (Atlético Madrid) Bu Yılki İstatistikleri: 41 maç, 17 gol, 5 asist
Gündemdeki bir diğer önemli isim ise sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi. Kosovalı santrforun yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ve bu doğrultuda kulübe geri dönmesi için girişimlerin sürdüğü belirtildi.
Vedat Muriqi (Mallorca) Bu Yılki İstatistikleri: 33 maç, 11 gol, 3 asist
STOPERE İDDİALI TAKVİYE
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Aziz Yıldırım'ın listesinde taraftarın unutamadığı bir isim yer alıyor. Daha önce sarı-lacivertli ekipte başarıyla görev yapan Kim Min Jae yeniden hedefler arasında. Güney Koreli stoperin transferi için kulübü Bayern Münih ile ilk temasların kurulduğu aktarıldı.
Kim Min Jae (Bayern Münih) Bu Yılki İstatistikleri: 36 maç, 1 gol, %89 başarılı pas isabeti
SOL BEK İÇİN ROTA İNGİLTERE
Sol bek mevkisi için ise rota İngiltere'ye çevrildi. West Ham United forması giyen Malick Diouf listedeki yerini aldı. Senegalli sol bekin, Aziz Yıldırım'ın scout ekibi tarafından uzun süredir yakından takip edildiği ifade edildi.
Malick Diouf (West Ham United) Bu Yılki İstatistikleri: 29 maç, 2 gol, 4 asist
KANAT TAKVİYESİ İTALYAN DEVİNDEN
Takımın hücum varyasyonlarını zenginleştirmek isteyen Aziz Yıldırım'ın kanat bölgesi için düşündüğü ismin Edon Zhegrova olduğu belirtildi. Seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, listedeki isimlere yönelik operasyonların stratejik ortaklar ve scout ekipleri üzerinden yürütülmeye devam edeceği bildirildi.