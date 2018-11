Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, Onur ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasına ilişkin, "Uzun yıllarımı Trabzonspor'da geçirdim. Öncelikle kin ve intikam duygusu benden uzaktır." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, TSYD Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, "Spor Masası" programına katıldı.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz konusuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konusu gündem olmaya müsait konular. Uzun yıllarımı Trabzonspor'da geçirdim, beni tanıyacak kadar insanlara zaman vermişimdir diye düşünüyorum. Öncelikle kin ve intikam duygusu benden uzaktır. Bizim bu yapı içerisinde olmamız mümkün değil fakat hayata bakışımız da hep büyük bir ciddiyet içerisinde olmuştur. Annemiz, babamız bizi o kültürle büyüttüler. Elbette ki hayata dair bir duruşumuz var ama insanoğlu acizdir. Alacağımız her karar insana dair olmalı. Keşke olmasaydı, o söylemler ve eylemler yaşanmasaydı."



Ünal Karaman, bugüne kadar bulunduğu kulüplerde bir olay hariç kadro dışı sorunu yaşamadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bazı değerlerimiz var, kulübümüz adına taviz veremediğimiz noktalar var. Sonuçta bir camiayı temsil ediyoruz. Futbolcuların olduğu gibi bizim de sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar içerisinde bu arkadaşlarla ilgili 'Keşke yaşamasaydık' diyeceklerimiz var. Bu arkadaşlarımız neler yaşanabileceğini tahmin ediyorlardı. Onlar adına üzülüyorum. Yıllardır bu kulüp içerisinde bulundular ve emek verdiler. Biz de bu camiaya hizmet verdik. Bizim de gidiş ve gönderiliş şeklimiz tartışılabilir. İnsan karakteri ve kimliği, hayatı boyunca bütün hataları kendi bünyesinde yaşayabilecek bir ömre sahip değil. Bizim geçmişte yaşadıklarımız, bugünkü futbolculara ders olmalı. Onların yaşadıkları da gelecek nesillere ışık tutmalı. Camia olarak böyle bir karar almak zorundaydık çünkü yaşananlar basit olaylar değildi."



"Onur ve Burak'ta çok emeğim var"



Futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Karaman, "Benim futbolculuğumda da teknik direktörlüğümde de Trabzonspor ile bir yerlere geldim. Trabzonspor'da ve milli takımda kaptanlık yaptım, Trabzonspor sayesinde yaptım. Beni herkes Trabzonsporlu Ünal olarak tanıdı. Bunun karşılığında da bir duruşum olmalı. Düşündüğümüzü, analiz etmeden söyleme durumumuz yok. Oyuncular anlık tepkiler verebilir ama bunların özünde samimiyet ararız. 'Benden sonrası tufan' diyebilecek boyutta olursanız bu ekip anlayışı içinde olmaz. Bizim duruşumuzla alakalı olarak kafanızda soru işaretleri yoktur." diye konuştu.



Ünal Karaman, sadece Trabzonspor'da değil, temsil ettiği her kulübün menfaatleri için hamleler yaptığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksümüz yok. Onur ve Burak'ta çok emeğim var. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a alınma noktasında katkım herkesten fazladır. Onur Kıvrak'ın, geldiğinde Manisa kulübüyle ödeme, gönderilme durumları varken kulüpte kalması noktasında ve gelişmelerinde ciddi katkılarım olduğunu düşünüyorum. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak ağabeyleri olarak benim yaşamam lazım. Biz gönüllülük esaslı hizmet veriyoruz. Onun için bazen bizi büyütecek olan şeylerin, maddi ve dünyalık kazanımlar olmadığını görmemiz lazım. İleride, geriye hoş bir seda bırakacak bir gönül yaratmamışsanız, o gönüllerde geleceğe adım atmamışsanız başarılı olamamışsınızdır. Birçoğumuz orta ve fakir ailelerin çocuğuyduk. Maddi değerler bizim insani değerlerimizi kaybettirmemeli. Kırgınlık varsa ben bu kırgınlığı yürekten hissediyorum."



"Malatyaspor'a 5-0 yenildik ama aynı skorla biz de kazanabilirdik"



"Burada görevde bulunduğumuz sürede ve göreve başladığımız süreçteki şartları en iyi bilen siz basın mensuplarısınız." ifadesini kullanan Karaman, şunları söyledi:

"Sezon başında kampa gittiğimizde çalışmalarımızın hiçbirini sizlere kapalı tutmadık. Biz ne yaşamışsak, ne yemişsek beraber yedik. Her şeyimizi sizinle paylaşmaya çalıştık. Kamp dönemi içerisindeki zorlukları ve kulübümüzün beklentilerini sizler de biliyorsunuz. 'Ünal Karaman olarak senden beklentimiz çok fazla' diyorsanız o bana duyduğunuz güvendir, teşekkür ederim ama siz geçen seneden sadece 2 oyuncunun parasıyla transfer dönemi geçirmişsiniz. Kamp dönemleri içerisinde transferleri yapamamışsınız, izleme komiteniz oluşmamış ve mütevazı bütçelerle bir kadro yapmışsınız. Buna bağlı olarak 'Uçtuk-kaçtık, şampiyon olacağız' diyorsanız öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sezon başından itibaren 1-2 kötü müsabaka oynamışızdır. Malatyaspor'a 5-0 yenildik ama baktığınız zaman aynı skorla biz de kazanabilirdik. Bizler, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir Trabzonspor yaratma gayretindeyiz. Elde ettiğimiz veya bazı sebeplerden dolayı istediğimiz sonuçları alamadığımız müsabakalar var."



"Pereira istediği için Sosa birinci kaptanımız oldu"



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takım kaptanlığı konusuna da açıklık getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önceki dönem içerisinde de bir kaptanlık hususu olmuştu. Sosa ve Pereira'nın kaptanlığı gündeme gelmişti. Pereira için bir beklenti vardı. Kendisiyle konuştuk ve Pereira da istediği için Sosa birinci kaptanımız oldu. Pereira da ikinci kaptanımız. Gençlerimiz ve geleceğimiz örnek alsın diye de Yusuf'u üçüncü kaptanımız yaptık."



Fenerbahçe maçı



Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacaklarını belirten Karaman, "Kendi oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Elimdeki malzemeyi en iyi şekilde sahaya çıkartmakla yükümlüyüm. Onu yapacağım ve getirisi, götürüsünü maç günü göreceğiz. Gerçekleri bilirsiniz ve gerçekleri görerek hazırlık yaparsanız bunu anlayışla karşılarım. Gaye üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bugün Trabzonspor adına biz iyi futbol oynatalım diye buradayız. Var olanı en iyi şekilde hazırlayalım diye buradayız. Çok talihsiz kararlarla çok talihsiz maçlar da yaşadık. Puan kayıpları da yaşadık. Bizim yeteneklerimizden şüphe duymazsanız, daha iyi bir Trabzonspor'u oluştururuz." değerlendirmesini yaptı.



Ünal Karaman, Trabzonspor camiasının Fenerbahçe maçına ve tüm lige 'maç maç' bakması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu takım hiç kimsenin takımı değil. Birçok insan, futbolcu ve yönetici geldi, geçti. Değişmeyen tek şey var, bu takım taraftarındır. Sahip çıkıp çıkmamak tamamen onların tercihi ama taraftar birçok gerçeği de bilerek hareket etmeli. Bireysel olarak hırsımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Ben maç kaybettiğimde gece 02.00'de kendime ceza idmanı veren bir karakterdeydim. Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir oyuncumuzun sorunu, sıkıntısı yok. Dünyanın en güzel heykellerinden, en güzel parçaları alıp bir heykelde buluşturamazsınız. Ortaya bir ucube çıkar. Bu şehrin karakteri öyle olmalı ki binlerce fındığın arasından en iyisini bulmalıyız. Seçerken de 'Ben bunu kimin yanında kullanacağım?' diye düşünmeliyiz. 'Onun karakterine uyar mı, uymaz mı?' demeliyiz. Camiayla taraftarla top toplayıcıyla olan diyaloğuna bile bakmalıyız."



Futbolcu seçmenin kolay olmadığına dikkati çeken Karaman, şu görüşleri paylaştı:

"O yüzden sizlere, basın mensuplarına çok büyük iş düşüyor. Trabzonspor'u düşünüyorsanız eğer, büyük iş düşüyor. Dikkat edeceğim, öğreneceğim kaynaklar varsa onlara bakıyorum. Kavgada yüksek ses çıkartan insanlara bakıp zaman kaybedecek biri değilim. Ben durumumuzu arkadaşlarımın bana moral vermeye çalıştığı mesajlardan anlıyorum. Nerelere geldiğimizi görüyorum. Eğer sen bana bir yol haritası çizebilecek eleştiri getiriyorsan başımın üstüne ama 'O mu çıkar', 'Bu mu girer' eleştirisini ben görmüyor muyum? O kapasitede değil miyim ben? Ben maç gününde bile maç kadrosunu belirlemeden çalıştım. Beş gün antrenman yapmadı oyuncu, ter idmanında 'Acaba' diyerek, gözlemleyerek çalıştırdık. Ben bunlara rağmen oyuncuyu 80 dakika sahada tutuyorum. Hem 'Tek forvet mi, çift forvet mi?' tartışmaları vardı. Bakış açınızda bir adalet olmalı. Ben bunun üstesinden gelirim, idmanlıyım. Çok önemli değil, çekeriz çizgimizi çeker gideriz. 'Rızkı veren Allah'tır' deriz, önümüze bakarız ama biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz hoyratça, hadsizce davranamayız. Ben haddimi de yeteneğimi de biliyorum. Bu kulüp duruş gösterdiği noktada burayı düzeltmeden de bir yere gitmiyorum. İzleme komitemiz çalışıyor. Borç yükünden dolayı yönetim kurulumuz özveriyle çalışıyor. Eğer onlar da bu borç yükünü bir hal yoluna koyarsa Trabzonspor önümüzdeki 3 yıl içerisinde daha sağlam hedeflere, daha sağlıklı kadrolarla yürüyecektir."