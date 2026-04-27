Bu yaz sözleşmesi bitecek futbolcular belli oldu! İşte listedeki dünya yıldızları...

Transfermarkt'ın yayımladığı Nisan 2026 tarihli güncel verilere göre, sözleşmesi sona ermek üzere olan futbolcuların piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

Nisan 2026 itibarıyla futbol dünyası, tarihin en büyük "bedava" transfer operasyonlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor

Birçok dünya yıldızının kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona ermek üzere ve bu durum, dev kulüpleri bonservis bedeli ödemeden kadrolarını güçlendirme savaşına sürüklüyor

Transfermarkt'ın yayımladığı "Sözleşmesi Sona Eren En Değerli Futbolcular" listesi, bu savaşın en değerli isimlerini gözler önüne seriyor.

ZİRVEDE LİVERPOOL'UN DUVARI: IBRHIMA KONATÉ

Listenin en tepesinde, Liverpool'un 26 yaşındaki Fransız stoperi Ibrahima Konaté bulunuyor. 50 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Konaté, nisan ayı itibarıyla sözleşmesi biten en değerli oyuncu konumunda

VLAHOVIĆ VE SİLVA TAKİPTE

Konaté'nin hemen ardından, Juventus'un 26 yaşındaki Sırp forveti Dušan Vlahović geliyor. 35 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Vlahović, gol yollarında sıkıntı çeken her takımın rüyalarını süslüyor

Üçüncü sırada ise Manchester City'nin tecrübeli ismi Bernardo Silva yer alıyor. 31 yaşındaki Portekizli yıldızın piyasa değeri 27 milyon Euro.

PREMİER LİG VE BUNDESLİGA ÖNE ÇIKIYOR

Listenin üst sıralarında Premier Lig ve Bundesliga kulüplerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Newcastle United'dan Wilson (25 Milyon €), Bournemouth'tan Senesi (22 Milyon €) ve Borussia Dortmund'dan Brandt (20 Milyon €), bonservissiz transfer pazarının en gözde isimleri arasında. Tottenham'dan Sessegnon da 20 milyon Euro'luk değeriyle kulüplerin radarında.

Bayern Münih'in orta sahası Goretzka ve Manchester City'nin savunmacısı Stones, 31 yaşında ve 15 milyon Euro'luk piyasa değerleriyle tecrübe arayan kulüpler için önemli fırsatlar sunuyor.

Listede yer alan en genç isim ise Stade Reims'in 21 yaşındaki oyuncusu Avom (15 Milyon €). NEC Nijmegen'den El Karouani (25 yaş, 15 Milyon €) ve Metz'den Sarr (27 yaş, 15 Milyon €) da sözleşme yenileme ya da yeni bir takıma transfer olma aşamasında olan diğer değerli oyuncular.

Fabinho

M. Zeki Çelik

Yves Bissouma

Lorenzo Pellegrini

Marcelo Brozovic

Andreas Christensen

Antoino Rüdiger

Robert Lewandowski

Casemiro

Hugo Cuypers

Koke

Sead Kolasinac

Daniel Carvajal

Paulo Dybala

Manuel Neuer

Henrikh Mkhitaryan

