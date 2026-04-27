Bu yaz sözleşmesi bitecek futbolcular belli oldu! İşte listedeki dünya yıldızları...
Transfermarkt'ın yayımladığı Nisan 2026 tarihli güncel verilere göre, sözleşmesi sona ermek üzere olan futbolcuların piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Nisan 2026 itibarıyla futbol dünyası, tarihin en büyük "bedava" transfer operasyonlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor
Birçok dünya yıldızının kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona ermek üzere ve bu durum, dev kulüpleri bonservis bedeli ödemeden kadrolarını güçlendirme savaşına sürüklüyor
Transfermarkt'ın yayımladığı "Sözleşmesi Sona Eren En Değerli Futbolcular" listesi, bu savaşın en değerli isimlerini gözler önüne seriyor.
ZİRVEDE LİVERPOOL'UN DUVARI: IBRHIMA KONATÉ
Listenin en tepesinde, Liverpool'un 26 yaşındaki Fransız stoperi Ibrahima Konaté bulunuyor. 50 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Konaté, nisan ayı itibarıyla sözleşmesi biten en değerli oyuncu konumunda
VLAHOVIĆ VE SİLVA TAKİPTE
Konaté'nin hemen ardından, Juventus'un 26 yaşındaki Sırp forveti Dušan Vlahović geliyor. 35 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Vlahović, gol yollarında sıkıntı çeken her takımın rüyalarını süslüyor
Üçüncü sırada ise Manchester City'nin tecrübeli ismi Bernardo Silva yer alıyor. 31 yaşındaki Portekizli yıldızın piyasa değeri 27 milyon Euro.
PREMİER LİG VE BUNDESLİGA ÖNE ÇIKIYOR
Listenin üst sıralarında Premier Lig ve Bundesliga kulüplerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Newcastle United'dan Wilson (25 Milyon €), Bournemouth'tan Senesi (22 Milyon €) ve Borussia Dortmund'dan Brandt (20 Milyon €), bonservissiz transfer pazarının en gözde isimleri arasında. Tottenham'dan Sessegnon da 20 milyon Euro'luk değeriyle kulüplerin radarında.
Bayern Münih'in orta sahası Goretzka ve Manchester City'nin savunmacısı Stones, 31 yaşında ve 15 milyon Euro'luk piyasa değerleriyle tecrübe arayan kulüpler için önemli fırsatlar sunuyor.
Listede yer alan en genç isim ise Stade Reims'in 21 yaşındaki oyuncusu Avom (15 Milyon €). NEC Nijmegen'den El Karouani (25 yaş, 15 Milyon €) ve Metz'den Sarr (27 yaş, 15 Milyon €) da sözleşme yenileme ya da yeni bir takıma transfer olma aşamasında olan diğer değerli oyuncular.
Fabinho
M. Zeki Çelik
Yves Bissouma
Lorenzo Pellegrini
Marcelo Brozovic
Andreas Christensen
Antoino Rüdiger
Robert Lewandowski
Casemiro
Hugo Cuypers
Koke
Sead Kolasinac
Daniel Carvajal
Paulo Dybala
Manuel Neuer
Henrikh Mkhitaryan