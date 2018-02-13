Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu: "Bu yıl hakem hatalarından canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama maalesef hatalar oluyor"

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu sezon hakem hatalarından canlarının çok yandığını savunarak, "Hiç kimse isteyerek yapmaz ama maalesef hatalar oluyor." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde bir araya geldiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'e ilk çıktıkları sezon hedeflerini gerçekleştirdiklerini ancak bu sezonun geçen yıldan daha da zor olduğunu söyledi.

Düşme hattına yakın olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle son oynadığımız Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında hiç beklemediğimiz sonuçlar oldu. Karabükspor maçında çok iyi oynamadık, yakaladığımız fırsatları da değerlendiremedik. Rakipten de gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Çok üzüldüğümüz bir maçtı. Atiker Konyaspor karşılaşması dönüm maçıydı. Teknik ekip ve oyuncularımız çok iyi hazırlandı. Mesaimizin tüm zamanını da kulüpte harcadık. Ancak maalesef Atiker Konyaspor maçında 2-1 mağlup olduk." diye konuştu.

Konya temsilcisi ile yaptıkları maçta hakemin verdiği ve vermediği kararların aleyhlerine olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, müsabakada 3 penaltılarının verilmediğini, aleyhlerine çalınan penaltının da net olmadığını savundu.

Hakemlerin de hata yapabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu yıl hakem hatalarından canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama maalesef hatalar oluyor." ifadelerini kullandı.



"Burası bizim şehrimiz, bizim takımımız"

Hasan Çavuşoğlu, altı yıldır kulübün başında olduklarını ve bu sürede iki şampiyonluk yaşadıklarını hatırlattı.

Çok çalışmalarına rağmen şehirden kulübe destek alamadıklarını savunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Konyaspor maçına gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara üç puan hediye etmek isterdik ama olmadı, üzüldük. Sahaya yabancı madde atan ve çirkin tezahüratta bulunanları da biz taraftarımız olarak kabul etmiyoruz. Onların da stat girişlerini, çıkışlarını daha kontrollü yapacağız. Bunlara inşallah yasak getirilecektir. Bu tür destek olmaz. Alanya'nın en büyük markası olan kulüpte bugün varız, yarın yokuz. Biz, olmadığımız zamanlarda da kulübe destek vereceğiz. Burası bizim şehrimiz, bizim takımımız. Takım zor süreç geçiriyor ancak sabırla ve inançla Alanyaspor'u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şehrimizden gelecek destekle bu takımı daha iyi yerlerde tutacağız. Alanyaspor yönetiminin yaptıklarını görmezden gelenler var. Biz Alanyaspor'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz."

Şu anda daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Altı yıl önce takım kayyuma gitmeden önce gazeteciler sahip çıktı, daha sonra bizler geldik. O zaman Alanyaspor'un durumu da belliydi. İcra dosyaları kapıdaydı. Biz o zaman 'Bu takımı 1. Lig'e, Süper Lig'e çıkaracağız.' demedik. Bizim de şevke ihtiyacımız var. Bu şehir sadece taraftarlardan ibaret değil. Bu takıma sahip çıkmak şehirdeki herkesin boynunun borcu. Bugünler ilerleyen zamanlarda aranabilir. Aratmamak için beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Bu kadar yükün altında hatamız, eksiğimiz mutlaka vardır. Biz yapıcı eleştirileri bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.